АО «Аксиома» разместит акции на торговых площадках Газпромбанка

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АО «Аксиома» является правообладателем ИС «IT-Аксиома», которая предназначена для сбора, обработки и хранения материалов экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, а также государственного тестирования по русскому языку как иностранному.

По оценкам аналитиков рыночная стоимость АО «Аксиома» близка к 2 млрд руб., и плановое размещение акций позволит компании привлечь средства объемом до 150 млн руб. За 2022 год АО «Аксиома» в 8 раз увеличила свои активы, и в 132 раза — капитал и резервы.

ИС «IT-Аксиома» создана как звено информационной инфраструктуры государственного управления в сфере миграции.

Среди целей внедрения системы: повышение дисциплины и эффективности обязательного экзамена среди мигрантов на территории России, исключение нарушений порядка проведения сессий со стороны иностранных граждан и специалистов по проведению экзаменов, а также расширение состава собираемой миграционной статистики.

Укрепляя контроль проведения экзамена, алгоритмы системы служат соблюдению требований к языковому уровню мигрантов, что глобально способствует формированию условий для изучения и реального владения русским языком, а также для общего усвоения иностранными гражданами норм пребывания на территории РФ.

На базе «IT-Аксиома» развивается новая модель контроля миграционных процессов. В ее основе лежит исчерпывающий цифровой архив экзаменационных аудиовизуальных материалов, составляющий важную часть цифрового профиля иностранного гражданина.

С 2021 года информационная система активно развивается совместно с государственными структурами, усиливая информационный обмен между всеми участниками миграционных отношений.

ИС «IT-Аксиома» успешно используется рядом российских ВУЗов, уполномоченных проводить экзамены и тестирование среди иностранных граждан. Авторизованный доступ к централизованному хранилищу данных для заинтересованных органов власти РФ компания предоставляет на безвозмездной основе.

Система активно содействует обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере и совершенствованию государственной миграционной политики в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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