Крупнейший экспортер может сократить поставки сжиженного газа на мировой рынок

Австралия является крупнейшим экспортером сжиженного газа (СПГ) и одновременно уже не первый год испытывает трудности со снабжением им внутреннего рынка. Федеральное правительство нередко пытается решать их при помощи ограничительных мер. Вот и сейчас иностранные покупатели австралийского СПГ опасаются, что Канберра введет ограничения на экспорт газа, чтобы обезопасить внутренних пользователей, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.
Своими опасениями по ограничениям экспорта газа покупатели австралийского СПГ, включая ряд крупных японских компаний, недавно поделились с Мег О’Нейл, главой одной из крупнейших на Зеленом континенте энергетических компаний - Woodside Energy Group Ltd. Woodside является крупнейшим экспортером газа в стране. Мег О’Нейл попыталась успокоить инвесторов, заявив, что компания сейчас ведет переговоры с австралийским правительством, чтобы решить эти проблемы.
«Им (покупателям) нужна определенность,- цитирует гендиректора Woodside агентство Bloomberg.- Они хотят быть уверенными, что Австралии можно доверять, что она остается надежным поставщиком СПГ. Покупателей тревожит большое количество изменений, внесенных в последнее время в правила экспорта газа…»
Федеральные власти в этом году приняли закон о механизме ограничений на экспорт, обеспечивающий энергетическую безопасность страны. Правительство требует, например, от крупнейших загрязнителей воздуха на континенте снижать выбросы вредных веществ, что автоматически ведет к повышению потребления газа, считающегося относительно чистым видом ископаемого топлива по сравнению с углем и нефтью. К тому же, еще в конце прошлого года для защиты австралийских потребителей от роста цен на электроэнергию Канберра ввела потолок по ценам на газ все с той же целью – защитить внутренних потребителей от астрономически высоких цен на газ. В качестве последнего средства для предотвращения дефицита газа на внутреннем рынке в Канберре сейчас изучают идею ограничить его экспорт.
Токио выражает обеспокоенность, сообщает Wall Street Journal. Японцы боятся, что меры австралийского правительства угрожают энергетической безопасности Страны восходящего солнца. Тревоги японских властей объяснимы, потому что Австралия стала в прошлом году крупнейшим поставщиком СПГ в Японию.
В Канберре видят решение проблем с газом на внутреннем рынке в увеличении поставок внутри страны. Мег О’Нейл считает, что федеральное правительство должно предпринять меры по их увеличению.
«Мы должны быть уверенными, что политика властей позволит нам выполнить обязательства перед нашими торговыми партнерами»,- говорит глава Woodside Energy Group.