Крупнейший экспортер может сократить поставки сжиженного газа на мировой рынок

Австралия является крупнейшим экспортером сжиженного газа (СПГ) и одновременно уже не первый год испытывает трудности со снабжением им внутреннего рынка. Федеральное правительство нередко пытается решать их при помощи ограничительных мер. Вот и сейчас иностранные покупатели австралийского СПГ опасаются, что Канберра введет ограничения на экспорт газа, чтобы обезопасить внутренних пользователей, а также снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Своими опасениями по ограничениям экспорта газа покупатели австралийского СПГ, включая ряд крупных японских компаний, недавно поделились с Мег О’Нейл, главой одной из крупнейших на Зеленом континенте энергетических компаний - Woodside Energy Group Ltd. Woodside является крупнейшим экспортером газа в стране. Мег О’Нейл попыталась успокоить инвесторов, заявив, что компания сейчас ведет переговоры с австралийским правительством, чтобы решить эти проблемы.