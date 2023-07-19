Балтийские ворота наращивают мощность

Балтика может стать вторым после черноморского бассейна крупнейшим центром по перевалке зерна. Если все заявленные проекты по строительству зерновых терминалов будут реализованы, то через несколько лет из балтийских портов можно будет отправлять до 25 млн тонн зерна в год — почти половина сегодняшнего экспорта зерна.

На этой неделе появилась новость об отправке с нового портового комплекса в Высоцке Ленинградской области первой партии зерна в объеме 200 тысяч тонн в Тунис. Стивидорная компания «Порт Высоцк», занимающаяся переоборудованием угольной инфраструктуры порта на работу с зерном, инвестирует в проект более 5,5 млрд рублей. Ожидается, что объем перевалки после завершения строительства достигнет 4 млн. тонн в год.

Аналогичный по мощностям зерновой терминал другой компании — «Технотранс» — должен быть запущен также в Высоцке уже в следующем году. Объем инвестиций – 7 млрд рублей, и еще 6 млрд рублей компания планирует вложить в строительство маслоперерабатывающего завода. Год назад о строительстве к 2026 году в Усть–Луге зернового терминала мощностью в 10 миллионов тонн заявила группа компаний «Содружество». Есть еще несколько заявленных проектов строительства зерновых терминалов на Балтике общей мощностью более десяти миллионов тонн.

Возникает закономерный вопрос: куда будут отправлять зерно с балтийских портов? Основные покупатели российского зерна находятся в странах Африки, Азии и Ближнего Востока, и выгоднее отправлять зерно туда из черноморских портов. Однако зерновые мощности на юге, как портовые, так и дорожная инфраструктура, сегодня крайне перегружены, доступ к ним ограничен. Тарифы на перевалку в портах, а также железнодорожные тарифы за последний год выросли втрое. И поэтому при разумной тарифной политике порты северного бассейна смогут оказать конкуренцию югу и немного охладить зашкаливающую ценовую конъюнктуру на рынке логистических услуг.

