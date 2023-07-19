Дрейфующую в Черном море мину уничтожили пулеметным огнем

Патрульный корабль Черноморского флота обнаружил дрейфующую украинскую мину в 180 км северо-восточнее пролива Босфор. Был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Патрульным кораблем "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря в 180 км северо-восточнее пролива Босфор, была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем», — сообщили в Минобороны.

14 июля командование Черноморского флота предупредило всех мореплавателей о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения украинской бесконтрольно дрейфующей мины. В Минобороны сообщили, что мина «была выставлена ​​украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря».

