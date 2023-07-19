Фестиваль Латинской Америки в Москве

Вход на фестиваль свободный.

Посетители фестиваля отправятся в путешествие в один из самых ярких регионов мира. Гостей ждет иммерсивная шоу-программа и большой концерт с участием латиноамериканских артистов, а также множество увлекательных интерактивных зон.

Здесь можно будет услышать хиты латиноамериканской музыки, станцевать зажигательную сальсу и бачату, увидеть колоритных уличных артистов и представления капоэйры, насладиться разнообразными блюдами латиноамериканской кухни, познакомиться с ламами и альпаками, научиться делать маракасы и ловцов снов, принять участие в настоящем бразильском карнавале и сделать фото в ретро-кабриолете на фоне Старой Гаваны!

Сразу при входе в парк гостей будут встречать мексиканские уличные музыканты марьячи, одетые в традиционные костюмы чарро и шляпы сомбреро и исполняющие зажигательные народные песни.

На Главной сцене выступят латиноамериканские и российские артисты самых разных жанров - от популярной современной эстрады до национальных танцев. Гости фестиваля увидят джазовый перфоманс бразильского гистариста-виртуаза и вокалиста Жоандера Сантоса, исполняющего хиты в ритме самбы и лирику босса-новы. Аргентинский танцевальный фольклор исполнит дуэт Duo Lizunova Gorgone - Виктория Лизунова и Хесус Горгоне. Зрители услышат джаз в исполнении кубинского Hot Havana Orchestra, бачате и меренгу от доминиканского оркестра «Эль Доми» из Доминиканы, вокальные номера оперной певицы из Эквадора Карен Лисбет Соса Лимонес, победительницы музыкального фестиваля «Дорога на Ялту 2022». Школа бразильских барабанщиков «Самба Реал» исполнит ту самую настоящую самбу, которую можно услышать только на карнавале в Рио-де-Жанейро. Для гостей фестиваля выступят артисты из Мексики, Парагвая, Гватемалы, Боливии, Панамы, Эквадора, Никарагуа и других стран Латинской Америки. И, конечно, зрителей ждет настоящий бразильский карнавал – красочное шоу в исполнении этнических бразильцев, владеющих магией танца и умеющих зажечь своей страстью всех окружающих.

Официальное открытие фестиваля с участием Послов латиноамериканских стран и представителей Правительства Москвы состоятся 22 июля в 14:00 на Главной сцене.

В течение двух дней на Танцевальной площади фестиваля можно будет посмотреть яркие выступления и научиться самому танцевать танго, сальсу, бачату, мамбо, зумбу и меренге. А вечером профессиональные латиноамериканские диджеи перенесут гостей на пляж Копакабана с его яркой ночной жизнью и лучшими в мире дискотеками.

Спеть любимые латиноамериканские хиты гости смогут вместе с уличными музыкантами в беседке Street Music.

На Фуд-корте гостей будут ждать знаменитые гастрономические шедевры латиноамериканской кухни – тако, сивиче, буррито, начос, эмпанадас, чемичанга, питакса, чурраско, чили кон карне, фаршированные халапеньо и многое другое, и, конечно, ароматный бразильский кофе и сочные тропические фрукты.

На площадке Street Art российские и латиноамериканские художники в режиме реального времени создадут масштабные графические работы как символ единения и дружбы.

Гости фестиваля смогут побывать на Ферме лам и альпак, посмотреть показательные выступления и поучаствовать в мастер-классах по бразильскому боевому искусству Капоэйра, приобрести латиноамериканские товары и сувениры на Latina Market, посетить уроки испанского и португальского языка и сделать красочные фотографии в ярких фотозонах.

Узнать культуру и традиции Латинской Америки можно будет, послушав спикеров в Лектории и посетив выставку костюмов и фотографий.

У русских и латиноамериканцев много общего, в том числе любовь к праздникам. Фестиваль Латинской Америки в Саду Эрмитаж подарит своим гостям незабываемую атмосферу нескончаемого карнавала!

Но на этом фестиваль не закончится. Организаторы совместно с Москино приглашают всех с 22 по 30 июля на кинопоказы латиноамериканских фильмов на площадках Москино Космос, Факел и Музейный. Кинематограф стран Латинской Америки и Карибского бассейна многогранен и разнообразен. Фильмы из этой части света все чаще становятся участниками престижных мировых кинофестивалей. Голливудские мэтры Алехандро Гонсалес Иньярриту, Гильермо дель Торо и Альфонсо Куарон своему успеху обязаны традициям латиноамериканской режиссуры, которые они впитали благодаря своим корням. Фестиваль представит 15 фильмов из 11 стран - Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Доминиканы, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа и Перу.

Также увлекательные лекции и встречи запланированы в Библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино.