Глава МЧС запросил 205 млрд рублей на техническое переоснащение

Более 205 млрд рублей дополнительно требуется МЧС на техническое переоснащение в период 2024–2026 гг. Об этом заявил, по информации «Интерфакса, глава ведомства Александр Куренков, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Министр по чрезвычайным ситуациям напомнил парламентариям, что его ведомство сейчас реализует программу технического переоснащения, утвержденную кабмином, в рамках которой до 2030 года в подразделения МЧС должны поступить современные образцы авиационной, спасательной, пожарной и специальной техники.

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«Потребность в дополнительном финансировании МЧС России на 2024–2026 годы составляет более 205 миллиардов рублей. Мы прорабатываем выделение дополнительных средств и рассчитываем в этой работе на поддержку сенаторов», – сказал Куренков.

По словам министра, с 2022 года по настоящее время в спасательные формирования поступило более 1300 единиц техники указанной номенклатуры. До конца года планируется поставить еще около тысячи единиц, приводит информагентство слова главы МЧС.

Напомним, Александр Куренков возглавляет министерство по ЧС с мая 2022 года.

