Китай и Япония сбрасывают госдолг США

Доля американского госдолга в резервах иностранных государств продолжает снижаться. Как свидетельствуют данные Министерства финансов США, в мае тон продолжающемуся снижению вложений иностранных инвесторов задавали Китай и Япония, особенно энергично избавлявшиеся от американских гособлигаций.

В последнем весеннем месяце вложения иностранных государств в государственные долговые бумаги США уменьшились еще на 54 млрд долларов: 7,527 трлн в мае и 7,581 трлн долларов в апреле. В годовом же выражении они сократились существеннее – на 1,6%.

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«Обращает на себя внимание (в мае) крупная распродажа (американского госдолга) Японией и Китаем,- комментирует данные Минфина США Геннадий Гольдберг из TD Securities.- Они возглавили майские продажи иностранных инвесторов».

Финансовый аналитик также обратил внимание на отток с депозитарных счетов в таких странах, как Великобритания, Каймановы острова и Багамы.

«Во всех этих странах тоже зафиксированы оттоки,- объясняет он.- Чаще всего это свидетельствует о снижении интереса иностранных инвесторов к американским государственным долговым бумагам».

Ставки по основному американскому госдолгу - десятилетним гособлигациям выросли за май с 3,574% в начале месяца до 3,696% (+3,4%) в конце.

Япония продолжает оставаться крупнейшим держателем американского госдолга на планете. В мае инвестпортфель Страны восходящего солнца в госдолге США сократился до 1,097 трлн долларов с 1,127 трлн долларов в марте. Для поддержки слабеющей иены Токио продавал американские гособлигации большую часть прошлого года.

Существенное снижение зафиксировано и по Китаю, который тоже сохранил вторую строку в списке держателей госдолга США: 846,7 млрд долларов в мае и 868,9 млрд долларов в апреле. Вложения КНР в государственные долговые бумаги США в мае были самые низкие за 13 лет (843,7 млрд долларов в мае 2010 г.). Китайский инвестпортфель в американском госдолге неуклонно снижается с 2018 года.

«Тенденция продолжается,- рассуждает Гольдберг.- Возможно, объяснение ей следует искать в валютных интервенциях. Хотя не стоит исключать и влияние геполитических факторов».

В целом же, по данным Минфина США, динамика иностранных вложений в американский госдолг имеет смешанный характер. Что касается транзакций, например, то приток иностранных инвестиций в госдолг США в мае резко сократился по сравнению с апрелем: 37,5 млрд долларов и 92,2 млрд долларов соответственно. Усилился отток иностранных инвестиций в мае в месячном выражении и по акциям американских компаний: 34,4 млрд долларов и 15,3 млрд долларов соответственно.

И все же в данных Министерства финансов США есть два показателя, вселяющие некоторый оптимизм: в мае увеличились вложения иностранных инвесторов в корпоративные облигации США – 45,4 млрд долларов и в облигации государственных агентств – 11,3 млрд долларов.

Американские инвесторы доверяют иностранным гособлигациям больше коллег из-за границы. Они увеличили вложения в долгосрочный госдолг иностранных государств. Вложения составили в мае 33,9 млрд долларов.