Инвесторы судорожно скупают неликвиды

На рынке акций явно нарастают коррекционные настроения – об этом пишут многие аналитики и обсуждают активные трейдеры с соцсетях. Очень сильным сопротивлением росту является отметка 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи. Это не только «круглый» уровень, но при его достижении рынок отыграет половину прошлогодних потерь.

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«Не исключаем, что данная отметка будет «проколота», но вот закрепиться над ней без коррекции будет невероятно трудно. Рынок сейчас сильно перекуплен и достижение «круглой» отметки станет хорошим поводом для фиксации прибыли, в том числе части среднесрочной», - отмечает в своем обзоре руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Поэтому неудивительно, что при приближении к 3000 пунктов опасения инвесторов начинают потихоньку превалировать над жадностью.

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Сегодня по итогам дня Индекс Мосбиржи полегчал на 0,4%, причем снижением закрылись практически все «голубые фишки». Под раздачу попала даже нефтянка, несмотря на то, что нефть выросла к закрытию торгов в Рооссии почти на процент и вновь стоит дороже $80 за баррель.

Просели акции и черных металлургов, которые ранее активно откликались на снижение курса рубля, а сегодня этот факт проигнорировали. Технически бумаги сектора торгуются в мощном восходящем тренде, аналитики ждут улучшения ситуации в отрасли в третьем квартале.

Однако деньги на рынке есть, и многие судорожно ищут, что бы на них купить.

Сегодня нежданно-негаданно в тройке лидеров роста среди ликвидных бумаг очутились депозитарные расписки ритейлера Х5 Retail Group (+6,4%). Бумагу начали разгонять с 10 июля на ожидании роста инфляции, от которого выигрывают торговые сети, а также в канун отчетности эмитента.

Вчера Х5 Retail опубликовала очень сильные результаты за полугодие, по многим показателям превзошедшие ожидания аналитиков. Как это часто бывает, «по факту» свершившегося события инвесторы стали фиксировать прибыль, в результате чего расписки подешевели во вторник на 0,6%. Однако сегодня на них вновь возник ажиотажный спрос, который некоторые аналитики объясняют блестящими результатами дисконт-магазинов «Чижик» - в годовом выражении их чистая выручка выросла в 4 раза. Как посчитал аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, выручка «Чижика» за первое полугодие составила 16% от выручки старейшего российского дискаунтера FixPrice за весь 2022 год.

Но эти данные были известны еще во вторник утром, однако вчера рынок их проигнорировал.

Без каких-либо новостных поводов более чем на 10% выросли такие очень низколиквидные бумаги, как «ТНС энерго Воронеж», «Россети Ленэнерго»-ао, ТГК-1, «ТНС энерго Кубань». Вероятно, кто-то начал их покупать, и к движению тут же присоединились агрессивные спекулянты.

Подобный неликвид может очень быстро и сильно расти, но также стремительно и падает.

В целом сегодняшний характер торгов говорит о том, что инвесторы уже не горят особым желанием пополнять свои портфели акциями. Спекулянты же по-прежнему сохраняют высокую активность, и как только рынок акций начнет демонстрировать признаки ухода в коррекцию, они с радостью погонят его вниз.

Российская валюта сегодня подешевела к доллару на 0,55%. Последняя сделка заключена по курсу 91,3975 руб. за доллар.

Пока пара доллар-рубль рисует краткосрочный горизонтальный канал с границами 90-92. От величины повышения ключевой ставки Банка России и последующих комментариев его главы Эльвиры Набиуллиной во многом будет зависеть дальнейшая динамика курса рубля.