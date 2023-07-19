Инвесторы судорожно скупают неликвиды

На рынке акций явно нарастают коррекционные настроения – об этом пишут многие аналитики и обсуждают активные трейдеры с соцсетях. Очень сильным сопротивлением росту является отметка 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи. Это не только «круглый» уровень, но при его достижении рынок отыграет половину прошлогодних потерь.
«Не исключаем, что данная отметка будет «проколота», но вот закрепиться над ней без коррекции будет невероятно трудно. Рынок сейчас сильно перекуплен и достижение «круглой» отметки станет хорошим поводом для фиксации прибыли, в том числе части среднесрочной», - отмечает в своем обзоре руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Поэтому неудивительно, что при приближении к 3000 пунктов опасения инвесторов начинают потихоньку превалировать над жадностью.
Сегодня по итогам дня Индекс Мосбиржи полегчал на 0,4%, причем снижением закрылись практически все «голубые фишки». Под раздачу попала даже нефтянка, несмотря на то, что нефть выросла к закрытию торгов в Рооссии почти на процент и вновь стоит дороже $80 за баррель.
Просели акции и черных металлургов, которые ранее активно откликались на снижение курса рубля, а сегодня этот факт проигнорировали. Технически бумаги сектора торгуются в мощном восходящем тренде, аналитики ждут улучшения ситуации в отрасли в третьем квартале.
Однако деньги на рынке есть, и многие судорожно ищут, что бы на них купить.
Сегодня нежданно-негаданно в тройке лидеров роста среди ликвидных бумаг очутились депозитарные расписки ритейлера Х5 Retail Group (+6,4%). Бумагу начали разгонять с 10 июля на ожидании роста инфляции, от которого выигрывают торговые сети, а также в канун отчетности эмитента.
Вчера Х5 Retail опубликовала очень сильные результаты за полугодие, по многим показателям превзошедшие ожидания аналитиков. Как это часто бывает, «по факту» свершившегося события инвесторы стали фиксировать прибыль, в результате чего расписки подешевели во вторник на 0,6%. Однако сегодня на них вновь возник ажиотажный спрос, который некоторые аналитики объясняют блестящими результатами дисконт-магазинов «Чижик» - в годовом выражении их чистая выручка выросла в 4 раза. Как посчитал аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, выручка «Чижика» за первое полугодие составила 16% от выручки старейшего российского дискаунтера FixPrice за весь 2022 год.
Но эти данные были известны еще во вторник утром, однако вчера рынок их проигнорировал.
Без каких-либо новостных поводов более чем на 10% выросли такие очень низколиквидные бумаги, как «ТНС энерго Воронеж», «Россети Ленэнерго»-ао, ТГК-1, «ТНС энерго Кубань». Вероятно, кто-то начал их покупать, и к движению тут же присоединились агрессивные спекулянты.
Подобный неликвид может очень быстро и сильно расти, но также стремительно и падает.
В целом сегодняшний характер торгов говорит о том, что инвесторы уже не горят особым желанием пополнять свои портфели акциями. Спекулянты же по-прежнему сохраняют высокую активность, и как только рынок акций начнет демонстрировать признаки ухода в коррекцию, они с радостью погонят его вниз.
Российская валюта сегодня подешевела к доллару на 0,55%. Последняя сделка заключена по курсу 91,3975 руб. за доллар.
Пока пара доллар-рубль рисует краткосрочный горизонтальный канал с границами 90-92. От величины повышения ключевой ставки Банка России и последующих комментариев его главы Эльвиры Набиуллиной во многом будет зависеть дальнейшая динамика курса рубля.