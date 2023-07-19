«Легкого пути вперёд нет» — промышленности Европы вынесли вердикт

Спрос на электроэнергию в Европе, упадет до самого низкого уровня более чем за два десятилетия на фоне постоянного сокращения промышленного производства.

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Тяжелая промышленность останавливается по всему континенту из-за высоких цен на энергоносители, в результате чего спрос на электроэнергию значительно снизился в первой половине года, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёт Международного энергетического агентства (МЭА). При этом нагрузка на электросети растёт из-за необходимости охлаждать здания из-за жары, накрывшей Европу.

«Конкурентоспособности европейской энергоемкой промышленности угрожают высокие энергозатраты, — говорится в отчете МЭА. — Легкого пути вперед нет».

Оценки МЭА прозвучали в тот момент, когда европейские отрасли промышленности принимают ключевые решения о своем долгосрочном будущем в условиях повышения цен на энергоносители. Хотя в Европе в этом году расходы на энергию снизились, крупные производители продолжают раздумывать, куда перенести производство.

Ожидается, что спрос на электроэнергию в Европейском союзе снизится в этом году на 3% до уровня, который в последний раз наблюдался в 2002 году. Прогнозируется также, что потребление снизится в США и Японии, хотя глобальная картина будет меняться в зависимости от изменений экономических перспектив.

МЭА назвало закрытие заводов химического гиганта BASF SE и приостановку проекта Volkswagen AG по строительству аккумуляторного завода в Восточной Европе в качестве примеров пересмотра планов по развитию производства в Европе. В отчете также отмечается, что число банкротств предприятий ЕС подскочило до самого высокого уровня, по крайней мере, с 2015 года.

ЕС мог бы увеличить государственную помощь или увеличить субсидии на энергоносители, но, по мнению МЭА, это может обременить потребителей и налогоплательщиков. Другой вариант заключается в наращивании усилий по развитию возобновляемых источников энергии и декарбонизации, чтобы стимулировать более экологичную тяжелую промышленность, хотя это может повлечь за собой большие первоначальные затраты. МЭА ожидает, что доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии превысит треть к 2024 году.