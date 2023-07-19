Литературно-музыкальный фестиваль «Традиция»

ТРАДИЦИЯ – это то, что нас объединяет.

ТРАДИЦИЯ – это музыка, история, религия, философия, поэзия, литература и многое другое. ТРАДИЦИЯ – это связь времен и поколений.

ТРАДИЦИЯ – это концерты, спектакли, игры, лекции, мастер-классы для детей и взрослых. ТРАДИЦИЯ – это современно!

«Традиция» — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов, задачей которого является популяризация и сохранение русской культурной идентичности, русского культурного кода с помощью музыки, литературы, а также театра, истории, публицистики, семейных программ и русской национальной кухни. В основе концепции – широкая презентация лучшего, что создано в ориентированном на традицию современном российском искусстве, обширная познавательно-просветительская программа, актуализирующая традиционные ценности, православие, семью в современном мире, а также создание междисциплинарной среды для тесного творческого общения между представителями искусства разных стилей и направлений, между художником и аудиторией. Авторы идеи фестиваля – режиссер, продюсер, художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков и писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

Восьмой фестиваль «Традиция» представит более 50 уникальных событий, объединяющих различные жанры искусства. Мероприятия будут проходить под открытым небом, сценой станет все пространство Усадьбы Захарово (Музей-заповедник А. С. Пушкина) и парка Захарово, где каждый гость сможет насладиться любимой музыкой, театральными перформансами, дизайнерскими работами русских кутюрье, мастерскими ремесел, творческими встречами с современными поэтами, лекциями известных философов, историков, культурологов, книжной ярмаркой и вкусной русской кухней. Уникальным фестиваль делает и особая атмосфера «гения места» – ведь именно здесь маленький Пушкин слушал сказки своей няни Арины Родионовны, изучал русский язык и именно здесь полюбил русскую природу.

Легенда оперной сцены Любовь Казарновская поведает зрителям о великих наставниках, которые подарили смыслы в творчестве и настроили на любовь к высокой культуре и родному слову, народный артист России Владимир Стеклов расскажет о фильме Захара Прилепина «Ополченский романс», заслуженная артистка России Евдокия Германова представит свою книгу об Олеге Табакове «Комплекс полноценности», Александр Шолохов, внук писателя Михаила Шолохова, и критик, культуролог Алексей Колобродов проведут «Большой диалог о Шолохове», Олег Демидов и Алексей Колобродов представят «Второй том поэзии Э. Лимонова». В специальном проекте «Поэты в лодке» выступят Игорь Караулов, Дмитрий Воденников, Анна Ревякина, Мария Ватутина, Анна Долгарева, Алексей Шмелев, Александр Пелевин.

Традиционно, в программе фестиваля будет разговор и об Александре Сергеевиче Пушкине. Владимир Сизов, историк, заместитель директора по научной работе музея-заповедника А. С. Пушкина, расскажет о захаровском контексте в трагедии Пушкина «Борис Годунов». А у памятника юному Пушкину целый день будут звучать стихи поэта на языках разных народов России – специальный проект этнопроекта «Москва».

Вечером Новым Театром будет представлен мультимедийный поэтический спектакль «Слезы молний», посвященный современным поэтам, музыкантам и философам. Это документальный рассказ о героях современной культуры: поэтах Игоре Караулове, Марии Ватутиной, Анне Ревякиной, легендарном Юрии Кублановском, музыканте Петре Лундстреме, а также о погибшем поэте, воине Донбасса Игоре Граче и философе Дарье Дугиной. В спектакле примут участие актеры Нового Театра – народный артист России Валентин Клементьев и Дарья Коларж.

Детей на фестивале ждет разнообразная программа: «Сказки из разных карманов» Московского областного театра кукол, «Сказка о Царе Салтане» музыкального театра «Древо», «Житие Святителя Николая» – совместный проект Нового Театра и издательства «Никея», перформанс «Снегурочка» театра «Револьвер», мультфильм-победитель многих фестивалей и конкурсов «Крещение в Плахино». А родителям будет интересна беседа о том, как и зачем приучать ребенка к чтению, которую проведет Егор Серов, главный редактор радио «Книга», обладатель 18-ти «Золотых микрофонов», а также разговор о семейных ценностях с точки зрения психологии с Сергеем Мартыновым, клиническим психологом, семейным психотерапевтом.

Как всегда, в программе фестиваля будет много разнообразных мастер-классов для всей семьи: состязательные забавы, клюшкование, хороводы, мезенская роспись, каллиграфия, а также самые разные настолки и даже музей музыкальных инструментов.

Ежегодно фестиваль «Традиция» собирает более 15 000 гостей из Москвы и Подмосковья, которые интересуются историей культуры, искусства и историей своей страны.