Минэкономразвития РФ разработало единые подходы к публикации нефинансовой отчетности бизнеса

Повестка устойчивого развития не теряет своей актуальности в условиях структурной трансформации российской экономики. Многие компании продолжают публиковать информацию об учете целей устойчивого развития, рисков и возможностей, связанных с воздействием ESG-факторов. При этом единый стандарт по раскрытию такой информации еще только формируется. Соответствующие рекомендации предложило для обсуждения Минэкономразвития. Актуальность выработки единых подходов в первую очередь связана с высоким интересом инвесторов к раскрытию нефинансовой информации компаний, отмечают представители бизнеса.

Минэкономразвития РФ подготовило и обсудило с членами Российского союза промышленников и предпринимателей проект единых рекомендаций для бизнеса по публикации отчетности об устойчивом развитии.

«Рекомендации по отчетности об устойчивом развитии, которые мы обсуждали с бизнесом, Банком России и Минфином направлены на раскрытие по минимальному перечню показателей достоверной информации о деятельности организации, в том числе о рисках и возможностях, связанных с устойчивостью компании. Это та информация, которая пользуется спросом у инвесторов при принятии решений об инвестициях», —- прокомментировал в ответ на запрос «Эксперта» первый заместитель министра Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Согласно методическим рекомендациям, которые в дальнейшем станут основой для разработки соответствующего стандарта, ключевые (базовые) показатели рекомендуется выделять в отдельный раздел для удобства пользования. Такой подход призван в первую очередь обеспечить сопоставимость нефинансовых отчетов и обеспечить их максимальную универсальность. Ключевые показатели, например, включают размер выручки, средней заработной платы, расходов на исследования и разработки, производительность труда, зеленые инвестиции, закупки у российских поставщиков и МСП, участие в поддержке социальных программ, данные об эффективности водопользования, объем образованных отходов и другие — всего более 30 показателей. Причем предложенные базовые показатели основываются на стандартах ответственного органа ООН с учетом российской специфики.

По словам вице-президента по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрея Байды в России устойчивое развитие понимается шире чем на Западе и сфокусировано вокруг стабильного стратегического развития, внимания к сотрудникам и их семьям, социальных программ, окружающей среды и родной страны.

«Мы предлагаем адаптировать перечень показателей, раскрываемых в отчетности об устойчивом развитии под новую концепцию, в особенности в части, касающейся развития страны. Например, одной из шести задач президента, озвученных недавно, является укрепление технологического суверенитета. Наверное, было бы правильно, если бы компании включали информацию об этом в свою отчётность. Это позволит объективно оценивать и демонстрировать рынку свой вклад в развитие родной страны. ВЭБ со своей стороны готов оказать всяческую методологическую поддержку по данному направлению», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин поддержал идею ВЭБа и экспертного сообщества о создании альтернативных западным принципов устойчивого развития.

Представитель одной из инвестиционных компаний, которая активно пользуется нефинансовой отчетностью отметил, что финальную редакцию методических рекомендаций необходимо дополнить положением о том, что эти рекомендации будут обновляться ежегодно на основе меняющейся практики. Кроме этого, было предложено учитывать в отчетности присвоенные рейтинги в области устойчивого развития, причем вне зависимости от позиции компании в таких рейтингах.

«Разработанные Минэкономразвития методические рекомендации дают гибкую рамку регулирования и определяют ключевые ориентиры, оставляя компаниям возможность в этих рамках использовать те международные российские инструменты, которыми они пользуются», — рассказала управляющий директор управления корпоративной ответственности, устойчивого развития и социального предпринимательства РСПП Елена Феоктистова. Она отметила важным, что документ исходит от органа, который отвечает за государственную политику, задает общие рамки. «Более того, мы считаем, что, конечно, есть стратегические цели, и такого рода показатели тоже включены, в этом перечне есть. В частности, например, по зелёным инвестициям, закупкам у малого бизнеса, и по закупкам у российского производителя, вопрос импортозамещения, производительности труда, которые как раз отражают вклад в развитие страны, и отвечают стратегическим задачам», — сказала она.

Методические рекомендации ориентированы на государственные корпорации и компании, ПАО, ГУП, а также компании, имеющие за год, предшествующий отчетному периоду, выручку в размере 10 млрд рублей и более, компании, чьи акции обращаются на бирже, а также компании, выпускающие «зеленые» или социальные облигации. Кроме того, отчетность по методическим рекомендациям могут составлять и компании, имеющие по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году, сумму активов бухгалтерского баланса в размере 10 млрд рублей и более. А в случае отказа от составления отчетности компаниям рекомендуется публиковать мотивированное обоснование.

При составлении добровольной отчетности бизнесу предложено отражать раскрываемые показатели последовательно в динамике за предыдущий трехлетний период. При этом по каждому такому отчету рекомендуется проводить независимую внешнюю оценку в виде общественного или профессионального подтверждения (заверения). Форма проведения независимой внешней оценки организация сможет определять сама. При этом профессиональное подтверждение может проводится аудиторскими организациями, а общественное — общероссийской общественной организацией или ассоциацией (союзом), имеющей раскрытую методологию независимой внешней оценки такой отчетности.

Отчетность рекомендуется раскрывать на официальном сайте организации в виде отдельного документа или в составе годового отчета. Также данные об устойчивом развитии компании могут быть опубликованы в составе отчета эмитента ценных бумаг (если организация обязана раскрывать такие отчеты).

Сведения о раскрытии отчетности об устойчивом развитии и о независимой внешней оценке рекомендуется также вносить в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение десяти рабочих дней с даты ее раскрытия на официальном сайте организации.

