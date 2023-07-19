Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 17 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 16,979 млрд рублей при суммарном спросе в 30,129 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 9,587 млрд рублей, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, проданы на 7,392 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 9,587 млрд рублей при спросе 18,706 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 9,024 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 92,8274% от номинала, что соответствует доходности 11,02% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 92,75% от номинала, что соответствует доходности 11,03% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 19 июля, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 7,392 млрд рублей по номиналу при спросе 11,423 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 95,3323% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых. Выручка от аукциона составила 7,111 млрд рублей при цене отсечения 95,1105%, что соответствует доходности в 3,10% годовых.

