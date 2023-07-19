Дедолларизация может быть «быстрой и глубокой», считают в JPMorgan

В крупнейшем американском банке JPMorgan считают, что инвесторы, которые поставили на то, что американский доллар продолжит безраздельно господствовать в глобальной финансовой системе, не учли ряд факторов. Главные, пишет Bloomberg, это нарастающая политическая нестабильность в США и резкое обострение отношений с Китаем. Аналитики банка утверждают, что рынки недооценили риск «быстрой и глубокой» потери долларом статуса глобальной валюты, того, что сейчас принято называть «дедолларизацией».

«Если напряженность в отношениях между США и Китаем еще больше усилится и мы получим на глобальном уровне еще более сильную раздробленность, то это, вероятно, приведет к деглобализации в торговле и финансовой сфере,- пишут аналитики JPMorgan во главе с Йэном Лойсом и Джойс Чан.- В финансах это может привести к дедолларизации…».

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Самым мощным и очевидным фактором, угрожающим долгосрочному доминированию американской валюты, банковские аналитики считают политическую нестабильность в США, которой вполне по силам даже сорвать усилия по управлению многотриллионным национальным госдолгом и стабилизации экономики.

В этом году политические разногласия между демократами и республиканцами уже поставили под вполне реальную угрозу повышение потолка госдолга. Если бы демократы и республиканцы не договорились в последнюю минуту, это могло привести остановке работы правительства и полномасштабному кризису. Америка становится все более разделенной по политическим убеждениям страной. Следовательно, подобные ситуации будут повторяться все чаще, а это обязательно ослабит позиции доллара на международной арене.

Такая же ситуация сложилась сейчас вокруг отношений между Вашингтоном и Пекином, которые уже много десятилетий не были такими плохими, как сейчас, и которые могут спровоцировать холодную войну 2.0. Доллару также угрожают реформы, которые проводит сейчас в Китае Си Цзиньпин.

Несмотря на довольно сложную для «зеленого» обстановку (июльская распродажа долларов) вероятность того, что в течение ближайших десяти лет его в качестве резервной мировой валюты заменит евро или юань, аналитики JPMorgan оценивают как очень низкую. Они считают куда более вероятной не полную, а частичную дедолларизацию. Вызов доллару, скорее всего, бросит юань, валюта второй экономики планеты, которая по внушительному ряду позиций уже обошла американскую экономику. Юань неуклонно расширяет плацдарм на международной арене. Пока, правда, в основном в развивающихся экономиках.

Доллар, очевидно, еще достаточно долго будет оставаться резервной валютой, но цифры однозначно говорят об очевидной тенденции к его ослаблению: доля доллара в международных валютных резервах снизилась, по данным МВФ, с 73% в 2001 году до 58% в 22-м году. Пока, правда, американская валюта сохраняет свои доминирующие позиции в суверенных фондах.

Что касается инвесторов, то им JPMorgan советует не вкладывать, как раньше, все средства в доллары и американские акции и долгосрочные облигации. Банк рекомендует инвесторам сейчас больше ставить на акции стоимости американских компаний, т.е. акции, которые не переоценены. Бумаги таких компаний должны показывать хорошие результаты на фоне роста процентных ставок.