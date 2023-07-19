На Московском нефтеперерабатывающем заводе будут автоматически отгружать топливо на жд-транспорт

Перевалка топлива на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) станет эффективнее и экологичнее благодаря вводу

автоматизированного терминала для отгрузки нефти на железнодорожный транспорт. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Терминал оборудовали новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты, а также современными технологиями, которые в три раза повысят показатели экологической эффективности и обеспечат герметичную отгрузку топлива, пояснил руководитель департамента. Комплекс сможет наполнять более 100 вагонов-цистерн в сутки. Общую модернизацию завода планируют полностью завершить к 2025 году.

Новый терминал оборудован устройством улавливания паров, которое возвращает их в производство и исключает воздействие на атмосферу. Цистерны будут наполняться топливом точно благодаря автоматической системе взвешивания, контролирующей весь процесс.

В планах предприятия после модернизации стать самым чистым и современным нефтеперерабатывающим предприятием в Европе. Как рассказали в пресс-службе, уже сейчас негативное воздействие на окружающую среду сократили в четыре раза.

В компании применяют технологии, направленные на максимальное обеспечение промышленной безопасности, подчеркнул генеральный директор предприятия Виталий Зубер. Ранее на заводе уже запустили отгрузку через автоматизированный автомобильный терминал, который повысил скорость работы в четыре раза.

Завод включен в единую систему экологического мониторинга Москвы и оборудован автоматизированными системами мониторинга выбросов в атмосферу. Данные станций передаются в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы круглосуточно и публикуются в открытом доступе на сайте Мосэкомониторинга. По словам руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Алексея Курбатова, терминал отгрузки топлива отвечает всем требованиям промышленной безопасности.