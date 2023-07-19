Новейший российский самолет переконструируют под новый двигатель

Российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет переконструирован под реактивные двигатели ПД-8, сообщил РИА Новости информированный источник. Изначально этот первый самолет, полностью созданный в России в постсоветский период, был разработан под турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ.

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«Конструкцию Ил-112В планируется переработать под реактивные двигатели ПД-8. В частности, ряд изменений будут внесены в конструкцию крыла самолета, топливную систему, другие бортовые системы», — сообщил осведомленный источник.

Ранее о планах по модификации Ил-112В сообщил на ПМЭФ-2023 вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. Изменения, по его словам, должны затронуть конструкцию крыла и двигателей.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Его крейсерская скорость с турбовинтовыми двигателями определена в 470 км в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тыс. км.

Первый опытный образец Ил-112В разбился в августе 2021 года в подмосковной Кубинке. Предварительной причиной катастрофы тогда назвали возгорание двигателя.

Двухконтурный турбореактивный двигатель ПД-8, под который предлагается переделать Ил-112В, планируют использовать также на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-New и на самолете-амфибии Бе-200.

