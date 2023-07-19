Отзыв гарантий безопасности: Минобороны предупредило черноморских мореплавателей

В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 мск 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, предупредили в Минобороны РФ.

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«Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.

