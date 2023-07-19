Первые компании стали резидентами свободной экономической зоны в новых регионах

Первые две компании получили свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. В частности, Фонд развития территорий одобрил декларацию инвестора, который создаст на территории ДНР современное производство трамваев, троллейбусов, электробусов и комплектующих к ним, а также проект предприятия из ЛНР по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Статья по теме: Минстрой разработал проект о свободной экономической зоне в новых регионах РФ

«Также от потенциальных инвесторов поданы еще четыре заявления и инвестиционные декларации. Это крупные инвестпроекты по восстановлению производственных мощностей металлургических комплексов на территории ДНР и ЛНР, создание современного предприятия по производству и розливу питьевой воды в ДНР и модернизация действующего производства шаровых кранов в ЛНР», — добавил Хуснуллин.

В Фонде развития территорий напомнили, что для приема и рассмотрения заявок создан специальный инвестиционный портал, на котором представлена информация об условиях деятельности на территории СЭЗ, нормативные документы и инвестиционная карта. Декларацию для получения статуса участника СЭЗ можно подать в электронном виде через сайт.

Свободная экономическая зона на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.