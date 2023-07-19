Песков анонсировал полноценное участие Путина в саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Очно на саммите, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа, будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие», — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля также подтвердил информацию, появившуюся ранее на официальном сайте канцелярии президента ЮАР Сирила Рамапосы, о том, что Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Помимо первого лица принимающей стороны, на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии. ЮАР находится в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

