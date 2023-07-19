Племянник Кадырова возглавил «Данон Россия», а «Балтикой» снова рулит Боллоев

После передачи Росимуществу, в соответствии с указом президента, иностранных долей в компаниях «Данон Россия» и «Балтика», генеральным директором первой стал племянник Рамзана Кадырова, министр сельского хозяйства Чечни Ибрагим (Якуб) Закриев. Вторую после почти двадцатилетнего перерыва возглавил Таймураз Боллоев, который был ее руководителем в 1991–2004 гг.

Сообщения об этом появились сразу в нескольких лентах СМИ и подтверждаются данными ЕГРЮЛ. Эксперты оценивают оба назначения положительно, отмечая уникальный деловой и административный опыт обоих топ-менеджеров.

Якуб Закриев – уроженец Чечни. Образование он получил в Москве, окончив сначала суворовское военное училище, в последствии – Высшую школу государственного аудита МГУ. Занимал должности заместителя и руководителя администрации главы Чеченской республики, первого заместителя председателя правительства Чеченской республики. В 2018–2020 был мэром Грозного.

Решение властей вернуть Таймураза Боллоева на должность руководителя пивоваренной компании эксперты отрасли посчитали единственно верным. Отмечается его опыт и репутация специалиста, который сделал отечественное пиво популярным в России и за рубежом. За несколько лет под руководством Боллоева объёмы производства компании выросли в 18 раз. Российскую «Балтику» покупали в магазинах стран СНГ, а также Германии, Англии, Греции и Израиле.

