«Порочная практика»: в чем на самом деле проблемы с демографией

Негодование, всколыхнувшее соцсети после заявления министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что образование и карьера для женщин — «порочная практика» с точки зрения деторождения, само по себе не так страшно. Гораздое важнее, что реальные решения для повышения демографии лежат вовсе не в сфере, за которую отвечает Минздрав, а в сфере социокультурной и экономической.



Если отбросить в сторону социокультурную причину низкой рождаемости в стране — нежелание мужчин на равных участвовать в ежедневном бытовом труде (а это критически важно - примеры тому Южная Корея с рождаемостью 0,8, где от женщины до сих пор ждут роли домохозяйки, и Израиль и Швеция с рождаемостью 2,9 и 1,66 соответственно, где отцы максимально включены в дела семьи), то остается экономика.



Вот ключевые экономические «порочные практики», плохо влияющие на демографию:

Статья по теме: Демография как топливо для экономики Низкие доходы, особенно в регионах. Только в 14 регионах России средняя зарплата выше средней по стране в 71 тыс рублей, и в более чем 50 регионах средняя зарплата ниже 60 тыс рублей — это означает доход ниже прожиточного минимума для семьи из четырех человек. Высокие цены на жилье и ставки по ипотеке. В совокупности это ведет к ипотеке на 30 лет и квартирам-студиям в 15 квадратов. Кстати, страховки по ипотеке не покрывают риски инвалидности и смерти, возникшие в результате беременности и родов — то есть женщина, взявшая ипотеку, де-факто оказывается вынуждена отказаться от рождения детей, иначе в случае проблем со здоровьем может лишиться жилья. Высокие цены на ИЖС вкупе с высокими расходами на проживание в собственном доме — напомним, что даже Подмосковье газифицированно не полностью.