Россия дала ООН три месяца на выполнение меморандума

Россия устами своего МИД заявила, что у ООН есть три месяца на выполнение заключенного двумя сторонами меморандума, являвшегося составной частью зерновой сделки. Об этом официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила в интервью радио «Sputnik».

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«У ООН есть еще три месяца для достижения конкретных результатов», – сказала Захарова, комментируя позицию России в свете последних событий вокруг черноморской инициативы. По словам дипломата, полное соблюдение условий, прописанных в меморандуме ООН–Россия, сподвигнет нашу страну к возобновлению участия в зерновой сделке.

Напомним, президент Владимир Путин ранее назвал зерновую сделку «игрой в одни ворота», указав контрагентам России на невыполнение с их стороны ни одного условия, касающегося интересов РФ. В частности, ничего не было сделано для разблокировки экспорта российских удобрений и продовольствия, не осуществлено переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, не возобновлены поставки сельхозтехники и запчастей, не восстановлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса, не выполнен ряд иных российских условий по сделке.

