«Санкции принимались в спешке»: финские компании застряли в России

Несколько финских компаний не покинули Россию из-за того, что не могут получить разрешение МИД Финляндии на вывод активов. Им в этом отказывают, ссылаясь на действующее санкционное законодательство, сообщает финское издание Talouselämä.

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«Одной из компаний, невольно застрявшей в России, является Idän Metsäkone, которая работала через дочернюю компанию в РФ и поставляла в Финляндию лесоматериалы. Для выхода из страны ей требуется разрешение Министерства иностранных дел, но компания его так и не получила. Разрешение необходимо, чтобы можно было ввезти свою продукцию и собственность в ЕС», — говорится в публикации.

Консультант, работавший в российско-финских лесозаготовительных компаниях, Яри Марьйомаа назвал эту ситуацию абсурдной. По его мнению, санкционные пакеты подготавливались в большой спешке, и в результате были приняты неудачные законы.

«В связи с выходом компаний из страны не представляется возможным разрешить продажу запрещенных санкциями товаров в Финляндию. Мы не можем выдать разрешение, если не соблюдены определенные условия. Законодательство действительно нельзя назвать полноценным», — признал руководитель министерской группы, занимающейся вопросами санкций Пиа Сариваара.

