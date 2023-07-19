«Сбер», наконец, пришел и в Керчь

Сбербанк открыл офис в Керчи, увеличив присутствие в регионе. Об этом сообщает официальный сайт «Сбера».

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«Открытие офиса в третьей по населению агломерации полуострова Крым – важный этап расширения регионального присутствия Сбера. Клиентопоток в наших отделениях на полуострове в 2–3 раза выше, чем в офисах в сопоставимых по числу жителей южных городах. С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек», – сказал заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сообщается, что горожанам и туристам станут доступны стандартные банковские услуги: получение банковских карт, операции по вкладам, оформление широкого спектра кредитов, другие основные продукты банка. Керченские предприниматели смогут получить в режиме оффлайн такие банковские услуги как регистрация компании или ИП, открытие расчетного счета, операции по депозитам, кредитам, зарплатные проектам, и прочее. Также в Керчи станет доступна бесконтактная оплата товаров и услуг и переводы без комиссии в рамках установленных лимитов.

Напомним, Сбербанк начал осуществлять свою деятельность на территории полуострова с мая 2023 года, открыв свои офисы в Ялте и Севастополе.

