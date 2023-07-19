Спасти рядового Кинга

Переход рядового второго класса Тревиса Кинга, разведчика из Висконсина, через границу между Северной и Южной Кореями и сдача северным корейцам – сейчас одна из главных тем в американской новостной повестке. Вашингтон всегда трепетно относился к гражданам США, попавшим в плен во время многочисленных войн и военных конфликтов, в которых задействованы американские военнослужащие, и в большинстве случаев пытался их спасти. Немалую помощь в патриотическом воспитании американцев и популяризации этой темы американским властям оказывает Голливуд.

Поэтому можно было бы смело предположить, что в ЦРУ и Пентагоне уже разрабатывают операции по спасению рядового Кинга, если бы не одно «но»: Тревис Кинг не был похищен северными корейцами или захвачен ими в плен в бою, а судя по всему, добровольно перешел границу в демилитаризованной зоне и, следовательно, по крайней мере, формально является дезертиром или предателем. Это значит, что от дальнейшего поведения Белого дома в связи с его бегством в Северную Корею будет в какой-то мере зависеть американский патриотизм.

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Рядовой Кинг - не первый американец, оказавшийся в КНДР. Всего за 70 лет, миновавших после войны в Корее (1950-53), таких было около двух десятков человек. И каждый раз вызволить их из северокорейского плена было крайне трудно. Пхеньян всегда требует за их освобождение крупные уступки.

Тревису Кингу 23 года, в армии он не новичок – служит с января 2021 года и имеет награды. Для Вашингтона ситуация с ним осложняется тем, что его никто не выкрадывал и что он по собственной инициативе перешел границу. Кинг два месяца провел в южнокорейской тюрьме, куда он попал за нападение на двух корейцев. Его должны были отправить в Техас и с позором выгнать из армии. Однако вместо, чтобы возвращаться на родину, Тревис покинул аэропорт, присоединился к экскурсии в деревню Пханмунджом, расположенную в Демилитаризованной зоне, единственном месте на Корейском полуострове, где американские и северокорейские военные ежедневно встречаются лицом к лицу. По словам экскурсантов, участвовавших вместе с Кингом в экскурсии в деревню, он с громким смехом бросился бежать в северную зону.

Мать Кинга Клодин Гейтс сообщила ABC News, что разговаривала с сыном по телефону за несколько дней до его бегства и что он рассказал ей о скором возвращении на военную базу Форт Блисс в Техасе. Она и понятия не имеет, зачем он подался в Северную Корею.

Пожалуй, единственный схожий случай произошел почти 60 лет назад, в 1965 году, когда сержант Чарльз Дженкинс выпил около 10 банок пива и перешел границу, чтобы не воевать во Вьетнаме.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений. Все общение происходило через посольство Швеции в Пхеньяне, но в последнее время оно закрыто из-за коронавирусной пандемии, а практически весь персонал уехал в Швецию.

Обычно иностранцев, задержанных на территории КНДР, показательно судят и приговаривают к разным срокам в трудовых лагерях. Правда, заниматься тяжелым физическим трудом приходится немногим. Чаще всего их через несколько месяцев отпускают домой. По крайней мере, дольше всех из американских граждан находился в КНДР – около 2 лет священник Кеннет Ба, арестованный северокорейскими властями в ноябре 2012 года и приговоренный за подрывную деятельность к 15 годам в трудовом лагере.

Кинг попал в КНДР не в самое лучшее время. Дело в том, что почти все западные дипломаты из-за коронавируса покинули Северную Корею. Для общения с Пхеньяном Вашингтону несколько раз раньше приходилось прибегать и, очевидно, придется прибегнуть вновь к услугам миссии КНДР при ООН в Нью-Йорке. Однако общение с северокорейской стороной и, следовательно, вызволение Тревиса Кинга, если он, конечно, сам захочет вернуться домой, будет особенно трудным. Дело в том, что обстановка на полуострове сейчас накалена до предела (чего стоят хотя бы стратегические ядерные бомбардировщики и ракетная подлодка, отправленные Пентагоном к берегам Северной Кореи, на что Пхеньян отвечает испытаниями ракет, особенно участившимися в последнее время) и северные корейцы уже несколько раз отказывались в этом году от общения с американцами.