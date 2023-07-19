Ставка больше, чем жизнь: от решения ЦБ зависит судьба импортозамещения

Высказывания представителей ЦБ и заявления руководителей мегарегулятора, сделанные в последнее время, указывают на то, что с большой долей вероятности ключевая ставка будет повышена с нынешних 7,5%. Если это на самом деле произойдет — не исключено, что в пятницу, 21 июля, на заседании Банка России, — то это будет противоречить планам развития, которые озвучивает президент.

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Еще в мае, когда началось обсуждение денежно-кредитной политики ЦБ на период с 2024 по 2026 годы, директор Департамента ДКП Кирилл Тремасов сказал, что регулятор не планирует отказываться от стратегии таргетирования инфляции.

«Выбирая эту стратегию несколько лет назад, мы учитывали избыточные инфляционные ожидания в бизнесе и обществе, и то, что Конституцией за ЦБ закреплена обязанность — обеспечение устойчивости национальной валюты. А это в первую очередь — ценовая стабильность», — отметил он.

Тогда же, несколько лет назад — а конкретнее в 2015 году, когда ЦБ провозгласил стратегию таргетирования — был определен и целевой показатель по инфляции — 4%, хотя внятного объяснения, почему именно 4%, не прозвучало за все эти годы.



Однако, исходя из такой логики ЦБ, предпосылки для повышения ключевой ставки усмотреть можно.

Цель ЦБ ясна, но не очевидна

В качестве аргументов в пользу повышения ключевой ставки Банк России ссылается на ускорение роста цен в последнее время. Несмотря на то, что показатель годовой инфляции (месяц текущего года по отношению к тому же месяцу прошлого) — ниже 4%, а в мае—июне он и вовсе достигал исторического минимума, ЦБ отмечает такую динамику: если в мае 2023 года все подорожало в среднем на 0,39%, то в июне — уже на 0,5%. Нехитрый расчет показывает, что при таком темпе годовой показатель инфляции за 2023 год превысит 4%.

«Наша экономика некоторое время переживала дезинфляцию, а сейчас инфляция входит в свое привычное русло. И если сделать проекцию на будущее, то можно предположить инфляцию за 2023 год в районе 5%», — сказал «Эксперту» руководитель направления анализа ДКП Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев.

По мнению экономиста, ничего угрожающего в этом нет. Но, с другой стороны, все видят, что происходит с курсом рубля.

«Курс пока не переложился в цены, но в будущем это может произойти, хотя и не обязательно», — предполагает Солнцев. — В любом случае я не думаю, что повышение ключевой ставки может как-то остановить курсовой рост доллара в краткосрочной перспективе. Какими-то процентами большое спекулятивное движение не остановить. Поэтому в повышении ставки смысла я не вижу. Тем не менее, я ожидаю, что ЦБ все-таки сделает это, однако ставка увеличится на чисто символичекую величину. Просто для того, чтобы дать сигнал: мы не спим, если понадобится — повысим уже как следует.»

Экономист предполагает, что ЦБ не хочет, чтобы участники экономики слишком полагались на заимствования. Напротив, регулятор предупреждает, что, когда придется рефинансировать долги, ставки могут быть уже совсем другими, и именно поэтому планирует повысить ставку.

При этом многие эксперты говорят, что ЦБ допускает ошибку, полагая, что его политика таргетирования может смягчить, к примеру, такую проблему, как высокая импортная зависимость экономики. Наоборот, это лишь накладывает дополнительные ограничения на импортозамещение. Кроме того, частые и достаточно резкие изменения ключевой ставки не способствуют формированию стабильных условий для бизнеса.

В ЦБ словно бы и не знают о планах президента страны

Руководители предприятий реального сектора еще в мае, когда стартовало обсуждение ДКП Банка России, просили понизить ключевую ставку с 7,5% как минимум до 6%. Наверное, они и представить себе не могли, что не пройдет и двух месяцев, как регулятор заговорит, наоборот, о ее повышении.

«Очевидно, что повышение ключевой ставки для промышленности будет означать удорожание и так не дешевых кредитов, необходимых для развития. Даже одни только разговоры о ее повышении замедляют развитие — все замирают в ожидании решений ЦБ и не начинают проекты, которые следовало бы уже начать», — сказал «Эксперту» исполнительный директор Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей Иван Тер-Матеосянц.

По словам ученого и промышленника, замедляются закупка оборудования, освоение новой техники, строительство новых производственных площадей.

«ЦБ выступает как тормоз импортозамещения, и я не понимаю, как это согласуется с тем, что говорит президент России о стоящих перед нашей страной целях, — говорит Тер-Матеосянц. — С одной стороны, мы видим, как правительство Мишустина старается делать шаги навстречу развитию промышленности. Оказывает такую поддержку, как налоговое стимулирование, упрощение бюрократических процедур. Пытается ускорить развитие и облегчить финансовую судьбу предприятий реального сектора. А с другой стороны — ЦБ занимает какую-то свою позицию, которая явно не идет на пользу бизнесу и государству. В Банке России разве не знают о планах, которые озвучивал президент? Конечно, у ЦБ, я не сомневаюсь, есть мотивы поступать именно так. Это, наверняка, могут понять банкиры, но в промышленности этого не понимают.»

В ходе майского обсуждения ДКП на площадке ЦБ кандидат наук, активист союза предпринимателей Белгородской области и «Деловой России», предприниматель Сергей Лисов обратил внимание на проблемы бизнеса в прифронтовой зоне:

«В Белгородской области практически недоступно страхование для бизнеса — страховщики боятся убытков, связанных с обстрелами и терактами, не хватает рабочих рук, потому что одни уехали, боясь войны, другие пошли добровольцами на фронт. В связи с невыносимыми условиями ведения бизнеса в приграничных регионах размер кредитных ставок должен быть не более 6%.»

Лисов считал даже ставку в 7,5% невозможной, а если ее еще увеличить, то она в буквальном смысле станет для предприятий больше, чем жизнь.

Понять аргументы ЦБ отчасти мешает то, что они подтверждаются небезупречными данными. Например, аргументом ЦБ в пользу повышения ставки является повышение потребительской активности граждан. Действительно, оборот розничной торговли, согласно данным Росстата, в мае вырос на 9,3% по сравнению с маем прошлого года. Но по сравнению с показателем двухлетней давности оборот розничной торговли, наоборот, снизился на 1,3%.

При этом ЦБ в своих материалах регулярно утверждает, что ускорение инфляции связано с недостаточным предложением. Но рост предложения сам же ЦБ и тормозит, высокой ключевой ставкой препятствуя внедрению технологий, повышающих производительность труда. В этом смысла борьба с инфляцией путем повышения ставок контрпродуктивна: возникает «спираль» ужесточения процентной политики и сдерживания экономического роста. В исходной точке «спирали» высокий уровень ключевой ставки ЦБ ведет к недоступности кредитов, а значит — ограничивает накопление основного капитала. Ограничение по основному капиталу уменьшает оценки роста потенциального ВВП, на которые опирается ЦБ при принятии стратегий процентной политики. Что, в свою очередь, ведет к более жестким решениям ЦБ по ставке. С этого места все повторяется заново, загоняя экономику в штопор.

Неидеальный инструмент

Ключевую ставку в качестве регулирующего инструмента используют все центробанки мира, однако, по мнению главного научного сотрудника Института экономики РАН Игоря Николаева, не стоит переоценивать значения такой регулировки.

«В конце февраля 2022 года ЦБ удалось сохранить финансовую и денежно-кредитную систему страны за счет того, что ключевую ставку подняли сразу до 20% годовых. Несмотря на негативные последствия такого решения, главная задача была выполнена, — напоминает Николаев. — Этот инструмент испытан и нормально себя зарекомендовал в стрессовой ситуации. Но когда экономическая ситуация нормальная, плюсы повышения ключевой ставки не так очевидны. Не нужно переоценивать этот инструмент и ожидать, что его использование поможет справиться с инфляцией.»

Инфляция определяется действием многих факторов, и политика ЦБ — только один из них, хотя и важный. Поэтому нужно учитывать общее состояние экономики, курс национальной валюты, уровень развития конкуренции на рынках, говорит экономист.

По мнению Игоря Николаева, ЦБ может в пятницу поднять ставку, но на незначительную величину, которая будет символизировать, что ЦБ, что называется, «держит руку на пульсе». Как отмечает аналитик, Росстат ежемесячно проводит опрос более, чем 4,5 тысяч руководителей бизнеса. В вопросе о том, какие факторы наиболее негативно влияют на предпринимательскую активность, размер ставки по коммерческим кредитам занимает не первое, а 4—5 место.

«Поэтому говорить, что рост ключевой ставки погубит промышленность — преувеличение», — считает Николаев.

Однако, в качестве полемики с экономистом, заметим: если бы промышленников этот вопрос совсем не волновал, то и преувеличивать им не было бы смысла.