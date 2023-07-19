Удары по Одессе и продвижение под Харьковом: Минобороны сообщило об успехах СВО

Прошедшей ночью Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово в Кировоградской области. На Купянском направлении российские войска продвинулись на 1-2 км и заняли железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Статья по теме: Дрейфующую в Черном море мину уничтожили пулеметным огнем

«На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжили успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области. В районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Потери противника за сутки составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки: "Krab" польского производства и "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, российские военные успешно отразили 25 атак ВСУ, за сутки уничтожив более 340 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, немецкую самоходную гаубицу «Panzerhaubitze 2000», две польские самоходные артустановки «Krab», самоходную артустановку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.

На Краснолиманском направлении отражены четыре атаки противника и пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Потери ВСУ за сутки составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артустановки «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении была отражена одна атака противника и пресечена деятельность группы диверсантов. На Запорожском направлении российские военные уничтожили группу диверсантов и семь складов боеприпасов. Противник на этих двух направлениях потерял более 170-ти украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицу «МСТА-Б», три орудия Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также РЛС производства США AN/TPQ-50. На Херсонском направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30.

Всего, по данным Минобороны, в течение суток поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 106-ти районах спецоперации. В районе города Запорожье уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ. В небе над Раздольным ДНР российские истребители сбили самолет Су-25 ВСУ, а средства ПВО уничтожили украинский вертолет Ми-8. За сутки российские военные перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 18 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 456 самолетов, 243 вертолета, 5108 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10761 танк и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5522 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11752 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

