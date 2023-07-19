«Упырь» достанет и тех, кто прячется далеко

Для уральского FPV-дрона «Упырь» разработан воздушный ретранслятор-«удлинитель», который позволит увеличить дальность полета военного изделия в два раза. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на информацию предприятия-производителя.

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«Упырь» принят в производство нынешней весной. Он изготавливается с применением технологий 3D печати и управляется по принципу FPV (first-person view – «вид от первого лица») с помощью очков виртуальной реальности и перчаток с сенсорами, что придает дрону высокую маневренность. Предназначен для нанесения ударов в глубоком тылу противника.

«Командой создан воздушный ретранслятор "Удлинитель", увеличивающий дальность полета примерно вдвое. [...] "Удлинитель" имеет функцию автопосадки, у него нет конфликта частот с коммерческими дронами. Соответственно, возросла дальность применения, стабильность сигнала управления и видеосвязи обеспечена на должном уровне», – цитирует информагентство слова собеседника.

Помимо этого, заявил источник, разработчики сделали для дрона отечественные видеопередатчик и видеоприемник.

«На линии боевого соприкосновения используются средства радиоэлектронной борьбы, которые уменьшают тактические возможности применения дронов. Теперь, с появлением нашей новой системы передачи видео, большая часть оборудования для подавления сигнала станет бесполезной. В том числе благодаря возможности смены несущей частоты в полевых условиях, то есть при обнаружении помех на основном канале можно уйти на другой», – рассказал представитель разработчика.