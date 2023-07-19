В ДНР назвали самый горячий участок донецкого фронта

Бои на Краснолиманском направлении, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, являются в настоящий момент наиболее активными. Такое мнение политик выразил в эфире телеканала «Россия 24».

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«Что касается самых активных действий сейчас, то это все же Краснолиманское направление, где удается уничтожить большое количество войск противника, большое количество техники противника. Идет улучшение позиций», – цитирует канал слова Пушилина, сообщившего также, что улучшены позиции российских войск и на Авдеевском направлении.

Что касается ситуации на Артемовском направлении, то, по мнению главы ДНР, ситуация там стабилизируется даже в условиях ожесточенных боев, идущих на северо-западе от Клещеевки.

«В Старомайорском продолжаются бои, наши военнослужащие стараются как можно быстрее купировать ситуацию. Украинцы зашли в Старомайорское на какой-то период времени. Ситуацию достаточно быстро нивелировали наши военнослужащие. Тем не менее, пока там ситуация остается сложная, но контролируемая», – сказал Пушилин.

Он также добавил, что со стороны ВСУ отмечается увеличение интенсивности обстрелов населенных пунктов региона, в результате чего есть жертвы и разрушения.

Напомним, с 4 июня российская армия сдерживает контрнаступление ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. В результате активной обороны ВС РФ противник понес существенные потери в живой силе и технике, нигде не достигнув значимого продвижения.

