В России приняли закон об исламском банкинге

Госдума приняла закон о проведении эксперимента по установлению на территории отдельных российских регионов экспериментального правового режима деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025-го на территории Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана. Его территория может быть расширена правительством по согласованию с Банком России, сообщили в пресс-службе Госдумы.

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«Принять участие в эксперименте сможет кредитная организация, некредитная финансовая организация, а также юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Участники эксперимента при совершении сделок не смогут устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки. При этом допускается установление выплаты в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных операций», — пояснили в Госдуме.

Согласно документу, участники эксперимента не вправе будут финансировать деятельность, связанную с производством и торговлей табаком, алкоголем, оружием, боеприпасами, а также имеющую отношение к игорному бизнесу. Также они не смогут отказывать физическим или юридическим лицам в оказании финансовых услуг по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Кроме того, закон позволяет оформить специальную «исламскую ипотеку», используя для этого материнский капитал.

Особенности бухучета для кредитных и некредитных финансовых организаций в рамках партнерского финансирования установит Банк России, для иных организаций, являющихся участниками эксперимента, — Минфин.

«Минимальный размер собственных средств (чистых активов) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, устанавливается на срок проведения эксперимента в следующем размере: с 1 сентября 2023 года — 10 млн рублей, с 1 января 2024 года — 15 млн рублей», — уточнили в нижней палате парламента.

