В торгово-офисном центре у Ботанического сада в Москве начали установку лифтов

В современном торгово-офисном центре, который располагается на северо-востоке Москвы и сможет обеспечить работой 4,5 тысячи человек, завершили монолитные работы. Инвестор начал установку лифтов и эскалаторов. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Многофункциональный центр возводят по городской программе создания мест приложения труда. В проект вложат около 9,5 млрд рублей. Соглашение о строительстве подписали в 2020 году с девелопером из структуры компании Pioneer. В состав комплекса Botanica, в который можно будет попасть через интегрированные входы из метро и МЦК «Ботанический сад», войдут 19-этажный бизнес-центр и четырехэтажный торговый центр с подземным паркингом, магазинами, кафе, ресторанами и фитнес-клубом.

В здании установят 21 лифт: 12 подъемников для посетителей с дизайнерской отделкой и 9 лифтов для служебного пользования и доставки товаров. В лифтах для гостей оборудуют плиточный пол, зеркальные стены и декоративные панели. Также подъемники снабдят интеллектуальной системой распределения пассажиропотока. Помимо этого, в торговом центре предусмотрено два траволатора и 14 эскалаторов, которые соединят все уровни.

Кроме установки подъемников в здании ведутся работы по обустройству внутренних инженерных систем и наружных сетей объекта, выполняются отделочные и кровельные работы, устройство фасадов, добавил Овчинский.

На стройплощадке завершили демонтаж четырех башенных кранов высотой 95 метров. Теперь стройматериалы будут перемещать с помощью мачтовых подъемников, пояснили в компании.

Городская программа создания мест приложения труда нацелена на обеспечение комплексной застройки районов Москвы. По ее условиям девелопер получает льготы, если помимо строительства жилья дополнительно инвестирует в новые рабочие места.