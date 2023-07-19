Вице-мэр Ефимов: власти Москвы выдали компаниям целевых займов более чем на 4 млрд рублей с 2017 года

Более 30 предприятий столицы с 2017 года получили финансовую поддержку в виде целевых займов на льготных условиях в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства на общую сумму более 4 млрд рублей. Эти средства компании направили в собственное развитие, модернизацию оборудования и инфраструктуры, а также новые рабочие места. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди компаний, получивших займы, производители продуктов питания, микроэлектроники, огнеупоров, косметики, нетканых материалов, медоборудования, добавил Ефимов.

Промышленники могут получить целевые займы восьми видов: на покрытие кассового разрыва, для подключения к инженерным сетям, для покупки нового оборудования, программного обеспечения (ПО), для развития экспорта, в том числе в секторе АПК, пояснили в пресс-службе. Такие меры поддержки оказывают предприятиям, поскольку они создают востребованные на рынке товары и технологии, а также являются «движущей силой экономики», добавили в комплексе.

Займы выдают по ставке от 3% годовых на срок до пять лет, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Сумма, на которую могут рассчитывать промышленники, может достигать 300 млн рублей. С начала года мерой поддержки воспользовались производитель роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметический завод. В общей сложности они получили 600 млн рублей.

В 2022 году в столице начала работать программа льготного инвестиционного кредитования промышленности, которая распространяется не только на крупные производства, но и на договоры лизинга, а также малые и средние промышленные предприятия.

Для получения средств по льготной ставке компании необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Кроме того, экспортеры могут получить поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт». Сервис бесплатно предоставляет консультации экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, предлагает пройти обучение. Платформу запустили по федеральной программе «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».