Ефимов: москвичи в январе-июне обращались за услугами по имуществу и земле преимущественно онлайн

Порядка 730 тысяч обращений (96% от общего числа) в области имущественно-земельной сферы в первом полугодии 2023 года поступали онлайн. Всего горожанам доступно более 40 электронных продуктов. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На портале mos.ru москвичи могут узнать свой статус в очереди на улучшение жилищных условий, приватизировать квартиру, заказать справки о правах на недвижимость, а также сменить статус помещения с жилого на нежилое, пояснили в пресс-службе. На сегодняшний день в Москве создана одна из лучших в мире систем предоставления государственных услуг в традиционном и электронном виде.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по итогам первого полугодия горожане больше всего с помощью сервиса пользовались услугой сверки финансово-лицевых счетов (ФЛС) - более 600 тысяч раз. Также москвичи просили предоставить информацию о регистрации прав на жилье – около 14 тысяч запросов.

Сверка счетов ФЛС актуальна для арендаторов

городской недвижимости – земельных участков, зданий, строений, а также покупателей нежилых помещений. Так можно узнать основную информацию по финансово-лицевому счету, например, актуальную ставку арендной платы и сведения о зачисленных платежах. С помощью услуги «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» можно получить документы до операций с недвижимостью.

Востребованность онлайн-услуг в имущественной и земельной сфере с каждым годом растет, подчеркнули в столичном департаменте информационных технологий. Так, сверку счетов в онлайн-формате в первом полугодии проводили на 10% чаще, чем в этом же периоде прошлого года.