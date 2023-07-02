Белгородские медики изобрели хирургический шов, снижающий риски осложнений

Ученые-медики Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») разработали и запатентовали новый способ наложения шва при частичном удалении почек, печени и других органов. Он позволяет снизить риски послеоперационных осложнений более чем вдвое, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Статья по теме: Рак крови отступает

«Эффективность способа подтверждена результатами проведенных операций у пациентов с локализованными опухолями почки. В основной группе наблюдения регистрировали сокращение времени тепловой ишемии с медианой 11 минут и снижение частоты ранних послеоперационных осложнений в 2,4 раза. На 7 день после операции, в тканях, прилежащих к линии шва, не было отека и признаков канальцевого некроза. В местах прохождения нитей отсутствовала травматизация почечной паренхимы, гематом и воспалительной инфильтрации», — уточнили в НИУ «БелГУ».

Сейчас в хирургии применяется горизонтальный П-образный однорядный шов Кузнецова-Пенского. Его основными недостатками считаются обилие шовного материала в ране, скручивание нитей и необходимость завязывания узлов с разных краев раны. Все это делает процесс более травматичным и увеличивает время операции.

Новый шов белгородских медиков подойдет для ушивания травматического повреждения почки, печени, поджелудочной и щитовидной желез. Его инновационность заключается в прошивании нитью П-образным швом по линии резекции всей ткани органа. Клиническая эффективность разработки проверялась на базе Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа.

«При использовании предложенного нами способа для гемостатического шва используется одна нить, она не рассекается для формирования шва, нет разделения этапов прошивания и завязывания узлов. Хирургические узлы располагаются на одной стороне органа, что также позволяет снизить кровопотерю, избежать вызываемых ею повреждений и ускорить заживление шва», — пояснил профессор кафедры госпитальной хирургии, доктор медицинских наук, член правления Российского общества урологов Сергей Шкодкин.

