«Это был ад кромешный»: наемники из США отказались воевать с русскими

Бывшие морские пехотинцы из США, прошедшие несколько вооруженных конфликтов, рассказали изданию Daily Beast, что ни Афганистан, ни Ирак не сравнятся с Украиной. Вернувшись на побывку домой, они решили больше не возвращаться в зону СВО, так как не готовы «к таким сюрпризам», когда воевать с российскими танками и артиллерией приходится без вертолетов для эвакуации и средств связи.

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Морпехи Дэвид Брамлетт и Трой Оффенбекер еще во Львове и Киеве были поражены большому количеству добровольцев, собравшихся воевать на Украине и не имеющих никакого боевого опыта. Позже у них возникли проблемы с присоединением к воинским подразделениям, так как их все никак не относили ни к украинским, ни к иностранным добровольческим формированиям, и поиском ресурсов они занимались сами, представляясь то силами теробороны, то частями регулярной армии, то воздушно-десантными подразделениям или спецназом.

«Это уже третий вооруженный конфликт, в котором я принимаю участие, и он определенно худший. Нас попросту давили артиллерией и танками. На прошлой неделе самолет сбросил бомбу прямо рядом с нами, всего в 300 метрах. Это был ад кромешный», — рассказал Оффенбекер.

Брамлетт добавил, что в Ираке и Афганистане у них была поддержка с воздуха и со стороны разведки, миссия же на Украине была по-настоящему изнурительной.

«Худший день в Афганистане и Ираке был равен обычному дню на украинском фронте. Там мы всегда контролировали ситуацию, чего нельзя было сказать про Украину. Здесь оказалось гораздо больше неизвестных. Мне каждый раз приходилось дожидаться возвращения разведчиков, потому что надежной связи не было и получить разведданные можно было только напрямую от них. А для этого приходилось ждать сутки, а то и двое. Если они будут ранены, за ними не прилетит вертолет. Все может пойти наперекосяк в одно мгновение. И это самое скверное», — рассказал морпех.

Оставаться вне зоны видимости российских войск с наступлением зимы отрядам наемников становилось все труднее, и они решили разъехаться на отдых по домам. Поначалу Брамлетт планировал вернуться на фронт, но потом решил, что больше туда не поедет.

