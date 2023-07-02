Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в ходе «попыток наступательных действий»

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах проведения спецоперации. Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 14 беспилотников. Были успешно отражены атаки ВСУ на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, противник понес там большие потери, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка ДНР. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 360-ти украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика". Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Григоровка ДНР уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, на Краснолиманском направлении были отражены три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки там было уничтожено до 95-ти военнослужащих, один танк, две БМП, боевая бронированная машина, пикап и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении были отражена одна атаки противника и пресечена деятельность группы диверсантов на Времевском выступе. На Запорожском направлении российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в районах Пятихатки и Мирного. Противник на этих двух направлениях потерял до 150-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две БМП, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу FH70.

На Купянском направлении в результате отражения двух атак потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20. На Херсонском было завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста. Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток ликвидировано до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777.

По данным Минобороны, в Харьковской области в местах разгрузки на железнодорожных станциях в районах Балаклеи и Чугуева была поражена доставленная из центральных и западных районов Украины военная техника ВСУ. В районах населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое ДНР уничтожены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 445 самолетов, 240 вертолетов, 4859 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10472 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5300 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11365 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

