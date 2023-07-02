Названа причина взрыва на затонувшем батискафе «Титан»

Удлиненная конструкция батискафа в сочетании с постоянными нагрузками, с которыми сталкивался его корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву «Титана», пишет The Independent со ссылкой на мнение экспертов.

Статья по теме: Гибель «Титана»: смерть была мгновенной

«Каждый раз, когда подводная лодка OceanGate Expeditions совершала погружение, в пятидюймовом корпусе могли образовываться крошечные трещины. Они были небольшими и незаметными поначалу, но в критический момент произошел их быстрый и неконтролируемый рост», — считает доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.

Он отметил, что композиты чрезвычайно прочны и долговечны, но выходят из строя они несколько иначе, чем другие материалы.

По мнению профессора Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Криса Рома, вытянутая форма «Титана» тоже могла способствовать катастрофе, так как увеличивала внешнее давление.

Глубоководный аппарат «Титан» компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к затонувшему «Титанику» на глубину 3,8 км. На его борту находились основатель компании Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский ветеран глубоководных исследований Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Обломки аппарата, найденные в 200 метрах от «Титаника», свидетельствуют о произошедшем взрыве, направленном внутрь.