Неделя культуры Ирана пройдет в России

Официальный представитель Организации исламской культуры и связей Ирана Абдолреза Сайфи сообщил, что неделя культуры Ирана будет проведена в России на основе культурного соглашения между двумя странами. Россияне смогут ознакомиться с произведениями иранских художников и кинематографистов, а также побывать на концерте с участием музыкантов из обеих стран, передает агентство Mehr.

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«Исламская Республика Иран будет гостем российской стороны в течение недели по приглашению российского правительства и министерства культуры», — сообщил Сайфи.

По данным официальных лиц республики, россиянам представят иранские изделия ручной работы, известные иранские фильмы, кроме того, выступит совместный оркестр с участием артистов обеих стран.

Как уточнили в пресс-службе мэра Москвы, выставка иранского искусства будет работать с 4 по 8 июля в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Вход на нее будет бесплатным. Там будут представлены образцы иранской живописи, ювелирного и декоративно-прикладного искусства, фотографии достопримечательностей страны, а также иранские компьютерные игры, игрушки и книги.

Помимо выставки, 4 июля в Малом театре и 6 июля в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга музыканты из Национального оркестра Ирана и Российского национального молодежного симфонического оркестра представят совместную концертную программу.

