Омск вместо Кубани: климатолог рассказал об изменениях внутренней миграции

В России уже появились люди, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата, сообщил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. К примеру, жители Чукотки стали чаще переезжать в Сибирь, а не в Краснодарский край, как прежде. При наихудшем сценарии изменения климата к концу века, по его мнению, около трети всего населения планеты будут вынуждены сменить место жительства.

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«Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — рассказал Кокорин.

Он пояснил, что в Краснодарском крае летом температура часто превышает 40 градусов, что крайне вредно для тех, кто всю жизнь прожил на Севере.

Климатолог также отметил, что в случае наихудшего сценария изменения климата на планете, к концу века около 30% всего населения, порядка 3 млрд человек, будут вынуждены сменить место жительства. В лучшем случае климатическими мигрантами станут 10%. Избежать негативного сценария, по его словам, можно, только если страны достигнут углеродной нейтральности, но часть населения планеты все равно покинет родные земли из-за дефицита питьевой воды.