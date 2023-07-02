Президент Сербии предсказал атаку Косова в момент контрнаступления ВСУ

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти планирует организовать очередное нападение на сербов в момент новой атаки Киева в рамках контрнаступления, которая по некоторым данным должна состояться до саммита НАТО 11-12 июля. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva.

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«Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях — одно в направлении Бахмута, а другое, гораздо более значительное — в сторону Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что у них есть несколько десятков бригад. Я не говорю здесь о том, что болею за кого-то, я просто думаю, что это произойдет. Конечно, с огромными жертвами. Когда это начнется, вы увидите наступательную операцию Курти на Косово. Боюсь, что террор станет еще сильнее. Он представляет себя в роли Зеленского, нового албанского лидера, который объединит все албанские земли», — сообщил Вучич.

Говоря о контрнаступлении Украины, он также отметил, что страна рассматривает его как «шаг, который изменит ход войны», и позволит получить «билет для вступления в НАТО», что важно именно в преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич отметил, что премьер непризнанного Косова мечтает выступать в образе жертвы, как Зеленский, отводя Белграду роль агрессора.

