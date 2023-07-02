В Белгородской области вновь запустят производство шебекинских макарон

Более половины крупных и средних предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области уже возобновили свою работу. С 3 июля запускается фабрика по производству знаменитых макарон, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в «ВКонтакте».

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«С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны. Начнут работать первые линии, это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии. Будут выпускать одну тонну макарон в час. Надеемся, что восстановительные работы позволят в ближайшее время запустить предприятие уже в полном объеме», — написал Гладков.

Губернатор также сообщил о продолжающихся работах по восстановлению Шебекино. Так, после разрушений уже отремонтировано 65 многоквартирных домов и 62 частных дома. Восстанавливается, в первую очередь, кровля, тепловой контур и окна. Власти региона ставят задачу к 1 августа восстановить тепловой контур всего разрушенного жилья.

Работа предприятия по производству макаронных изделий АО «Макопр» (входит в СИ Групп) в Шебекино была приостановлена из-за обстрелов. Как сообщила 23 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, к заводу подводились новые водные коммуникации.