В порту Таганрога причалил первый круизный теплоход

К новому плавучему причалу на морском вокзале Таганрога пришвартовался первый пассажирский лайнер «Константин Федин», рассчитанный на 200 пассажиров. Глава администрации города Андрей Фатеев назвал это знаковым событием и сообщил, что новый причал в текущем году примет еще два пассажирских теплохода: в августе и сентябре.

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«Это знаковое событие для Таганрога. 110 человек прибыли в наш курортный город на целый день. Одна экскурсионная группа посетит места, связанные с основателем города — "Стартап Петра I", другая группа отправилась посещать Чеховские места — "Таганрога я не миную"», — написал в Telegram-канале Фатеев.

Круиз стартовал в Москве. 15-дневное путешествие предусматривает заход «Константина Федина» в Ярославль, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград, станицу Старочеркасскую и Таганрог.

По данным пресс-службы городской администрации, строительство плавучего причала в Таганроге началось в 2022 году. Его общая длина составляет 96 метров, ширина – 16 метров, высота – 2 метра (осадка 30 см). Приему туристического теплохода в акватории Таганрога предшествовали дноуглубительные работы. Причал сможет принимать и обслуживать все типы круизных судов, в том числе крупнейший в России теплоход «Мустай Карим», рассчитанный более чем на 300 пассажиров.

