«Важный канал связи»: Медведев оценил работу приемных «Единой России»

Общественные приемные партии «Единая Россия» за 15 лет работы стали прямым и важным каналом связи с миллионами россиян, с их помощью решили свои проблемы «огромное количество граждан во всех регионах страны». Об этом сообщил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеообращении, опубликованном на его странице в «ВКонтакте».

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«За прошедшие годы общественные приемные стали прямым и очень важным каналом связи с людьми. Вы всегда готовы выслушать всех, кто обратился за помощью, поддержать человека в сложной жизненной ситуации. Благодаря вам свои проблемы смогли решить миллионы граждан во всех регионах страны. Знаю об этом не понаслышке. Это результат вашего ежедневного, напряженного труда, вашей чуткости, отзывчивости и душевной щедрости», — заявил Медведев.

По его словам, в общественных приемных партии сейчас работают более 3 тыс. человек. С началом СВО они начали оказывать поддержку вынужденным переселенцам, жителям освобожденных территорий, мобилизованным и членам их семей.

