Водителей предупредили о трехчасовой очереди на Крымский мост

Очередь из автомобилей на Крымский мост, образовавшуюся со стороны полуострова, полностью устранили к утру воскресенья. По направлению из Краснодарского края пробка на 8:00 растянулась на 6,5 км, время ожидания выросло до трех часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

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«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 км, время ожидания до 3 часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым — Краснодарский край по состоянию на 08:00 пробки нет», — сообщил Лукашенко.

Пробка на Крымском мосту образовалась накануне в субботу. К вечеру она достигала 7 км со стороны Кубани, но к 6 утра воскресенья затор сократился до 3 км. По данным властей, была «усилена работа линий досмотра и сил обеспечения». Гражданам рекомендовали для более быстрого прохождения досмотра заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки. Был обеспечен подвоз питьевой воды.

По данным администрации Краснодарского края, в субботу в очереди на Керченскую переправу стояли также 289 большегрузов. В регионе продолжают действовать ограничения на проезд грузовиков к паромной переправе — переправиться в Крым могут только машины с приоритетными грузами: продуктами питания и товарами первой необходимости.

