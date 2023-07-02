Володин сделал главные выводы после «попытки мятежа»

Спустя неделю после «попытки мятежа», спикер Госдумы Вячеслав Володин решил провести «первый анализ произошедшего». В первых же строках своего поста, размещенного в Telegram-канале, он объявил, что 23-24 июня вошли в историю России как дни единения и консолидации общества вокруг президента РФ Владимира Путина.

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«Армия, силовые структуры проявили свои лучшие качества. На фронте отбивали атаки нацистов. В тылу делали все, чтобы обеспечить безопасность страны в рамках контртеррористической операции. Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих. Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость», — сообщил Володин.

Президент, по его словам, «из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире» и сделал все, чтобы не допустить «кровопролития и смуты». Он объяснил бойцам «Вагнера» реальное положение дел, и предложил продолжить службу. По данным Володина, многие на это согласились.

«Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР», — резюмировал спикер Госдумы.

