Акции дня: трейдеры продают акции «Полиметалла» из-за редомиляции

Котировки золотодобытчика «Полиметалл» обновили минимумы по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 20 июля. Акции подешевели на -4,97% до 573,3 рублей за штуку.

Бумаги падали на фоне новостей о перерегистрации компании и приостановке торгов акциями на Мосбирже: «Полиметалл» планирует переезд в Казахстан. Последним днем, когда акции «Полиметалла» будут торговаться в биржевом стакане T+2, станет 25 июля (поставка через два рабочих дня – 27 июля). Затем основной листинг компании переместится в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане.

«Видимо, инвесторы опасаются, что переезд не пройдет гладко или акции повторят судьбу "Детского мира". Но ведь, с другой стороны, успешный переезд снизит корпоративные риски и увеличит шансы на дивиденды. А это может стать неплохим драйвером роста для бумаг. Можно по-разному относиться к "Полиметаллу", но надеяться на успешный переезд все-таки стоит: глядишь, этот кейс подтолкнет другие компании ускориться к переезду!», - считает аналитик, автор Telegram-канала «Лимон на чай» Евгений Коваленко.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,88% до 2917,48 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,14% до 1016,53 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:21 мск составила 79,44 долларов за баррель (-0,13%). Российская валюта укреплялась – 90,40 руб. за доллар.