Киевский режим отказывается от эвакуации раненых солдат с поля боя, следовательно, тысячи украинских военных умирают, не дождавшись помощи.

Об этом в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel рассказал отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер.

По его словам, солдаты ВСУ, которые брошены в местах сражений не числятся в списках погибших. Согласно данным разведчика, около 80 тыс. украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.

«ВСУ оставляют своих солдат умирать на поле боя без каких-либо шансов на спасение. А киевский режим отказывается предпринимать попытки по их спасению. Поэтому повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю», – резюмировал отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США.

Как ранее писал «Эксперт», ещё в апреле Риттер сообщил, что из 260 тыс. человек, которые в начале СВО числились в украинской армии, 80% из них были убиты, взяты в плен или получили ранения.

