Беспилотникам требуются мини-аэропорты

Московская компания «Клевер», разработчик компьютерного ПО организует в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) производство роботизированных мини-аэропортов и мобильных станций для беспилотных воздушных судов (БВС). Станция была представлена на стенде ХМАО на прошедшей выставке «Иннопром 2023» , и разработчик рассчитывает в течение полугода приступить к ее промышленному выпуску. ХМАО входит в число регионов, где проводится эксперимент по внедрению беспилотных авиационных систем.

Роботизированный мини-аэропорт — это универсальная платформа, которая обеспечивает управление взлетом, полетом и посадкой БВС, а также межполетный сервис: зарядку или замену аккумуляторов, заправку жидкостей, замену полезных нагрузок. Кроме того, в «обязанности» комплекса входит снятие с бортовых накопителей и обработка полетных данных. Он применим в разных отраслях — от нефтегазовой отрасли до сельского хозяйства и строительства. Радиус действия станции — 1000 км, при этом несколько станций могут объединяться между собой в сеть, за счет чего дальность полета БВС становится практически неограниченной.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель разработчика, продукт может быть дополнительно подстроен под потребности регионов, сегодня есть уже несколько модификаций. Например, в ХМАО беспилотники будут в первую очередь задействованы для доставки почты и грузов и проведения аэрофотосъёмки — планируется открыть новые маршруты для авиаперевозок и увеличить скорость доставки в 1,8 раза.