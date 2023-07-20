Британцы обвиняют европейцев в предательстве

Назревает новая война за Фолклендские или, как их, похоже, отныне будут называть в Европе – Мальвинские острова. К счастью она, если начнется, будет проходить не на полях сражений, а в справочниках и географических атласах.

Недавний саммит Латинская Америка – Евросоюз (ЕС) закончился полной победой латиноамериканцев. Мало того, им удалось убрать из итогового коммюнике осуждение России в связи с конфликтом на Украине, так они еще и ухитрились убедить европейцев называть, по крайней мере, на саммите и в итоговых документах принадлежащие сейчас Великобритании Фолклендские острова Мальвинскими, т.е. так, как их называют в Аргентине, считающей эти острова своей территорией. По крайней мере, в Буэнос-Айресе сейчас празднуют дипломатическую победу, которой аргентинцы по праву считают «переименование» этих островов, расположенных в южной части Атлантического океана в 463 километрах от побережья Аргентины. Напомним, 41 год назад британские войска с боями взяли острова под свой контроль. Сейчас на них располагаются две военные базы британских войск: воздушная и морская.