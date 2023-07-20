Британцы обвиняют европейцев в предательстве

Назревает новая война за Фолклендские или, как их, похоже, отныне будут называть в Европе – Мальвинские острова. К счастью она, если начнется, будет проходить не на полях сражений, а в справочниках и географических атласах.
Недавний саммит Латинская Америка – Евросоюз (ЕС) закончился полной победой латиноамериканцев. Мало того, им удалось убрать из итогового коммюнике осуждение России в связи с конфликтом на Украине, так они еще и ухитрились убедить европейцев называть, по крайней мере, на саммите и в итоговых документах принадлежащие сейчас Великобритании Фолклендские острова Мальвинскими, т.е. так, как их называют в Аргентине, считающей эти острова своей территорией. По крайней мере, в Буэнос-Айресе сейчас празднуют дипломатическую победу, которой аргентинцы по праву считают «переименование» этих островов, расположенных в южной части Атлантического океана в 463 километрах от побережья Аргентины. Напомним, 41 год назад британские войска с боями взяли острова под свой контроль. Сейчас на них располагаются две военные базы британских войск: воздушная и морская.
Британские дипломаты потребовали от президента Евросовета Шарля Мишеля «прояснить» позицию ЕС после того, как в Буэнос-Айресе начали праздновать «дипломатическую победу». Однако в Брюсселе просто отмахнулись от требования Лондона.
«Об этом (переименовании Фолклендских островов) договорились 27 стран Евросоюза и страны Соо́бщества стра́н Лати́нской Аме́рики и Кари́бского бассе́йна (CELAC),- ответил один из еврочиновников.- Мы не можем говорить от их имени, а Великобритания сейчас не является частью ЕС. Если бы они входили в ЕС, то может, и сумели бы организовать сопротивление».
Глава Форин Офиса Джеймс Клэверли просил Брюссель не упоминать Фолкленды в итоговом заявлении, но понимания не встретил.
В Буэнос-Айресе обратили внимание, что ЕС впервые признал позицию Аргентины и Латинской Америки по отношению к этим островам, одновременно призвав стороны к диалогу и уважению международного права. Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро выразил надежду на расширение диалога с Европой по вопросу Мальвинских островов.
Британцы возмущены «предательством» Европы, но они говорят, что аргентинцы могут уговаривать называть Фолклендские острова Мальвинскими кого угодно, потому что это никак не отразится на факте принадлежности островов британской короне. В качестве аргумента они приводят мнение почти трех с небольшим тысяч фолклендцев. 99,8% жителей островов десять лет назад проголосовали на референдуме за то, чтобы остаться в составе Британской империи.