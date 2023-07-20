Доли доллара и евро сократились в международных расчетах

Доля американского доллара в международных расчетах в июне сократилась с 42,6% до 42%, а евро — с 31,7% до 31,25%. При этом доля китайской национальной валюты за месяц выросла на 0,23% и составила 2,77%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международной системы SWIFT.

Статья по теме: Дедолларизация может быть «быстрой и глубокой», считают в JPMorgan

В рейтинге самых популярных валют для международных расчетов в июне продолжал лидировать доллар (42%, -0,6% за месяц). Второе место по-прежнему остается за евро (31,25% после 31,7% в мае), на третьем месте — британский фунт (6,88%, +0,41%), на четвертом месте — японская иена с долей 3,36% (+0,25% за месяц), на пятом — китайский юань (2,77%, +0,23%).

Согласно отчету SWIFT, общая стоимость платежей в юанях возросла на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.

