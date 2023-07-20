Доллар испугался Набиуллиной, но завтра будет интересно

Рубль начал сегодня укрепляться с самого старта сессии в 7:00 мск, а в 10 часов, когда к торгам присоединяются крупные игроки, рост российской валюты ускорился.

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По итогам дня «россиянин» отвоевал у «американца» 1,3%. Последняя сделка прошла по курсу 90,28 руб. за доллар.

Валютные трейдеры полагают, что завтра совет директоров Банка России примет решение поднять ключевую ставку минимум на 0,5 п.п., но не исключают и более решительных шагов, вплоть до повышения на 1,5 п.п. При этом все ждут очень жесткой риторики регулятора и прозрачных намеков, что июльское повышение ставки будет далеко не последним в этом году.

На этих ожиданиях увеличили продажу валютной выручки экспортеры, которым на следующей неделе нужно рассчитаться с бюджетом по налогам.

Однако не стоит думать, что завтрашнее решение Банка России и выступление его главы Эльвиры Набиуллиной прервет среднесрочное падение курса рубля. Влияние ставки на валютный курс слишком растянуто во времени и ограничено по воздействию, считают аналитики БКС.

«К тому же, в основе волны ослабления рубля, начавшейся в прошлом году, лежат далеко не только драйверы, связанные с денежно-кредитными условиями и потребительским спросом», — полагают они.

Так что пока сегодняшний рост курса рубля можно рассматривать как спекулятивное движение. Агрессивные игроки пытаются предугадать вердикт и дальнейшие намерения ЦБ, чтобы быстро заработать на этом.

С точки зрения технического анализа, сегодняшний рост не изменил картину: пара доллар/рубль продолжает оставаться в краткосрочном боковом канале с границами 90–91,5.

В преддверии завтрашнего решения по ставке Индекс Мосбиржи гособлигаций после 10 дней безоткатного падения вырос на символические 0,05 п.п. Но и по этому инструменту рано говорить о том, что цикл падения гособлигаций завершен. Если ЦБ продолжит повышать ставку, то доходности облигаций будут расти, а цены на них — падать. В таких условиях желающих купить бонды будет немного.

Рынок акций продолжил вчерашнее снижение. В середине дня наблюдались попытки выкупить просадку, но они под вечер сменились усилением продаж. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 0,9% капитализации и закрылся на внутридневном минимуме, что сулит продолжение снижения в ближайшие часы. Никаких сильных объективных причин для выхода инвесторов из акций сегодня не появилось — но нет и поводов для роста.

Наибольшие потери среди ликвидных бумаг понес золотодобытчик «Полиметалл», снизившийся на 5,3%. Значительная часть этого падения носит технический характер: Мосбиржа объявила, что с 29 июля приостанавливает торги этими акциями в связи с редомиляцей компании. С учетом того, что пока у нас торги проходят по схеме Т+2, то последний день бумага будет торговаться 25 июня.

Головная компания «Полиметалла» сменит юрисдикцию с о.Джерси на Казахстан. В Астану переедет и основной листинг акций компании. В принципе, это позитивная новость для инвесторов, поскольку теперь эмитент сможет без особых проблем платить дивиденды.

Основной конкурент «Полиметалла» — «Полюс» — вырос сегодня на 1,5%, войдя в пятерку лучших бумаг. В отсутствие ярких идей инвесторы вновь заговорили о перспективности акций золотодобытчиков и вероятном уходе золота выше $2000 за тройскую унцию. Сегодня, тем временем, золото подешевело на полпроцента — до $1970

Как и вчера, продолжились игрища спекулянтов в неликвидных акциях. В частности, сегодня Мосбиржа проводила дискретные торги в акциях «Росинтер ресторантс холдинг» и «Камчатскэнерго» — из-за роста их цены более чем на 20%.

Из ликвидных бумаг лучший результат продемонстрировали акции «Распадской». Вчера они прибавили 3,9% на информации о росте мировых цен на уголь, а сегодня — еще более чем 5,7% на информации, что Китай резко нарастил импорт угля в июне.

Завтрашний день на рынке акций обещает быть очень интересным.

С одной стороны, спекулянты будут закрывать короткие позиции, фиксируя заработанную на снижении акций прибыль, и даже стремиться прикупить бумаги в расчете на традиционный рост рынка по понедельникам.

С другой стороны, если ЦБ поднимет ставку сильно, а риторика Набиуллиной будет жесткой, то перспективы роста рынка акций ухудшатся, поскольку эмитентам придется увеличить затраты на обслуживание долга из-за роста ставки.